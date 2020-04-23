Кикнадзе — об обсуждениях смерти Самохвалова: позор Селюку, позор Талалаеву

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что некоторые интерпретируют ситуацию со смертью игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова неподобающим образом.
«Сегодня тяжёлый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло, — огромная трагедия для семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба», — цитирует Кикнадзе «Р-Спорт». Он отметил, что соболезнования родным и близким Самохвалова выразили мадридский «Реал», Ассоциация европейских клубов (ECA) и многие другие клубы и организации.
«Вижу в этом сострадании проявление солидарности, человеческого и футбольного единства. В этот полный горечи момент утраты благодарим всех, кто нашёл слова поддержки. Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и личных корыстных интересов пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил, скажу только — позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому», — добавил Кикнадзе.
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