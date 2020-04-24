Ибрагимович примет участие в товарищеском матче за «Хаммарбю»

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сыграет в товарищеском матче за «Хаммарбю» с «ИК Фрей», сообщает Aftonbladet.
«Хотите увидеть, как я творю магию?», — так анонсировал своё участие в матче Златан в «Твиттере».
На время объявленного карантина в Италии в связи с пандемией коронавируса, Ибрагимович вернулся в Швецию и проходит тренировочный процесс с «Хаммарбю». Он является владельцем 25% акций этого клуба.
Фото тренировки Ибрагимовича за «Хаммарбю» доступно в «инстаграме».
Все игроки «Милана», кроме Ибрагимовича и Кессье, уже вернулись в Италию и начали прохождение двухнедельного карантина. Однако Златану было разрешено остаться в Швеции, где он ежедневно тренируется с «Хаммарбю», до момента, когда станет известна точная дата возобновления тренировочного процесса.
В текущем сезоне за «Милан» Ибрагимович принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.
- 24 апреля 2020
-
02:47
-
02:33
-
02:26
-
02:02
-
01:45
-
01:27
-
00:53
-
00:40
-
00:22
-
00:18
- 23 апреля 2020
-
23:58
-
23:43
-
23:38
-
23:20
-
22:43
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
21:56
-
21:47
-
21:46
-
21:34
-
21:30
-
21:10
-
21:09
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:22
-
20:11
-
19:57
-
19:40
-
19:22
-
19:11