Ибрагимович примет участие в товарищеском матче за «Хаммарбю»

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сыграет в товарищеском матче за «Хаммарбю» с «ИК Фрей», сообщает Aftonbladet.

«Хотите увидеть, как я творю магию?», — так анонсировал своё участие в матче Златан в «Твиттере».

На время объявленного карантина в Италии в связи с пандемией коронавируса, Ибрагимович вернулся в Швецию и проходит тренировочный процесс с «Хаммарбю». Он является владельцем 25% акций этого клуба.

Фото тренировки Ибрагимовича за «Хаммарбю» доступно в «инстаграме».

Все игроки «Милана», кроме Ибрагимовича и Кессье, уже вернулись в Италию и начали прохождение двухнедельного карантина. Однако Златану было разрешено остаться в Швеции, где он ежедневно тренируется с «Хаммарбю», до момента, когда станет известна точная дата возобновления тренировочного процесса.

В текущем сезоне за «Милан» Ибрагимович принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.