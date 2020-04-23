Адриано Галлиани: связка Тевес-Ибрагимович в «Милане» была моей мечтой
Бывший вице-президент итальянского «Милана» Адриано Галлиани поделился мнением о плохих результатах клуба в последние восемь лет.
«Надо называть вещи своими именами: спад „Милана“ начался после ухода Златана Ибрагимовича и Тьаго Силвы в „ПСЖ“ в 2012 году. Мы выиграли чемпионат в сезоне-2010/2011 и были близки к титулу в следующем сезоне, но отстали в самом конце. Это была наша вина: мы хотели сделать „золотой дубль“, поэтому на Тьаго Силву легла слишком серьёзная нагрузка. Не сыграй он в полуфинале, всё могло бы сложиться по-другому.
Если бы мы подписали контракт с Карлосом Тевесом, то выиграли бы титул в 2012 году. Их связка с Ибрагимовичем была моей мечтой, но этой мечте не суждено было сбыться", — приводит слова Галлиани Football Italia.
Президент «Милана» выступил за возобновление сезона Серии А
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
04:49
-
04:17
-
03:33
-
03:05
-
02:30
-
01:36
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:25
-
00:20
-
00:15
- 22 апреля 2020
-
23:57
-
23:38
-
23:34
-
23:05
-
23:02
-
22:42
-
22:40
-
22:15
-
22:07
-
21:46
-
21:38
-
21:35
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:53
-
20:19
-
20:18
-
20:13
-
20:09
-
19:43
-
19:19
-
19:17
Партнерский контент