Адриано Галлиани: связка Тевес-Ибрагимович в «Милане» была моей мечтой

Бывший вице-президент итальянского «Милана» Адриано Галлиани поделился мнением о плохих результатах клуба в последние восемь лет.

«Надо называть вещи своими именами: спад „Милана“ начался после ухода Златана Ибрагимовича и Тьаго Силвы в „ПСЖ“ в 2012 году. Мы выиграли чемпионат в сезоне-2010/2011 и были близки к титулу в следующем сезоне, но отстали в самом конце. Это была наша вина: мы хотели сделать „золотой дубль“, поэтому на Тьаго Силву легла слишком серьёзная нагрузка. Не сыграй он в полуфинале, всё могло бы сложиться по-другому.

Если бы мы подписали контракт с Карлосом Тевесом, то выиграли бы титул в 2012 году. Их связка с Ибрагимовичем была моей мечтой, но этой мечте не суждено было сбыться", — приводит слова Галлиани Football Italia.