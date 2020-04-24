Лунёв: презираю президентов США времён холодной войны и тех, кто продал американцам СССР
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв поделился мнением о том, кто из исторических личностей у него вызывает наибольшую антипатию.
«Больше всего презираю президентов США времён холодной войны. У меня они вызывают антипатию. Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто взяли и отдали. Вот они у меня вызывают негативные чувства», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube.
Лунёв ранее выступал за такие команды, как «Торпедо», «Сатурн», за дублирующий и основной состав «Уфы». Всего за карьеру 28-летний вратарь провёл 119 матчей, пропустив 99 мячей и отыграв на ноль в 53 встречах.
Лунёв стал игроком «Зенита» в январе 2017 года, перейдя из «Уфы» за € 3,5 млн и подписав контракт до лета 2021 года.
Андрей Лунёв рассказал, как звонил журналисту и требовал извинений за клевету
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