«Любовный четверг». Жена Малафеева рассказала о пикнике с мужем

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, в своём «инстаграме» рассказала о пикнике с мужем.
«Нас спасёт любовь. Сегодня любовный четверг. Это наша семейная традиция. Один четверг муж готовит для меня сюрприз, а другой – я для него. Сейчас как раз моя очередь. К сожалению, у нас нет возможности куда-то выехать или пойти дальше своего дома, но это не повод расстраиваться. Если вы любите, если у вас есть вдохновение и хоть немного сил, то можно найти время на такие приятные дела. Невзирая на 100500 дел, я кручу суши, собираю корзину для пикника и везу мужа на озеро недалёко от дома, там нас ждёт рыбалка и вкусный ужин. Никакой карантин не помеха нашей любви и семейным традициям. Мне хочется удивлять и любить, чем я и занимаюсь.
Если романтика ушла из ваших отношений, то попробуйте хоть что-то сделать приятное для вашей пары – уверена, что вы не пожалеете. Кстати, вы делаете сюрпризы своим половинкам? Или, может, есть какие-то другие семейные традиции?» — написала Екатерина.
Видео доступно на «Чемпионате».
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