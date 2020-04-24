Экс-секретарь «Осасуны» получил 8 лет тюрьмы за организацию договорных матчей в Ла Лиге

Состоялось судебное слушание по делу о договорных матчах, организованных руководством «Осасуны» в 2014 году, сообщает Marca. Сообщается, что вынесенный обвинительный приговор стал первым приговором за коррупцию в спорте в Испании.
В деле фигурировали 11 участников: шесть экс-руководителей «Осасуны», три экс-футболиста «Бетиса» и два агента по недвижимости, причастных к сделке. Девять из них получили тюремные сроки. Экс-секретарь «Осасуны» Анхель Бискай проведёт за решёткой 8 лет и 8 месяцев, футболисты Антонио Амайя и Хавьер Торрес — 1 год. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Испании.
В конце сезона-2013/2014 «Осасуна» вылетела из испанской Примеры, однако руководство клуба предпринимало попытки сохранить место в чемпионате. По предварительной договорённости «Бетис» должен был обыграть «Вальядолид» в 37-м туре, после чего уступить «Осасуне» в 38-м. Сделка обошлась руководству «Осасуны» в € 650 тыс.
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