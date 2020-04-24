13 лет назад Кака забил легендарный гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

УЕФА в своём официальном «твиттере» вспомнил о голе бывшего полузащитника «Милана» Кака в ворота «Манчестер Юнайтед», который был забит ровно 13 лет назад, 24 апреля 2007 года.
Знаменитое взятие ворот произошло в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007. После выноса голкипера Диды от ворот Кака выиграл борьбу у хавбека Даррена Флетчера и эффектно перебросил мяч через защитника Габриэля Хайнце. В этот момент на перехват выдвинулся Патрис Эвра, однако бразилец головой проткнул мяч себе на ход, в результате чего француз врезался в партнёра по обороне. Кака же вышел один на один с вратарём Эдвином ван дер Саром и легко отправил мяч в сетку.
Права на видео принадлежат УЕФА. Ролик доступен в «твиттере» организации.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан» завершился со счётом 3:2. В ответной встрече россонери разгромили соперника со счётом 3:0, а в финале одолели другую английскую команду – «Ливерпуль» – со счётом 2:1. Кака же по итогам 2007 года стал обладателем «Золотого мяча».
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