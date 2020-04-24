Сычёв: Дрогба на мой день рождения ел блинчики с икрой. Потом каждые две недели их просил

Бывший нападающий «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв заявил, что мог бы пригласить в свой подкаст на YouTube бывшего одноклубника Дидье Дрогба.
«Идей много, стараемся работать в разных направлениях, приглашать гостей не только из мира футбола. Возможно, позвал бы кого-то из зарубежных звёзд, легионеров, которые провели в российском чемпионате много времени. Хочется послушать их истории. Дрогба? Почему бы и нет? Кстати, он мне недавно передавал привет через Андрея Аршавина и Алексея Смертина. Видимо, до сих пор помнит, как на мой день рождения ел блинчики с икрой.
В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принёс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил», — цитирует Сычёва RT.
- 24 апреля 2020
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