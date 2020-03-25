Сычёв: мы постоянно ходили в грузинский ресторан. Асатиани никому не позволял платить

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, как он вместе с командой ходил в грузинский ресторан.
«Мы постоянно ходили в один и тот же ресторан – в грузинский. На Юго-западной был ресторан «Сам пришёл». И всегда был такой конфликт – Малхаз Асатиани никому не разрешал платить. До скандалов доходило. Были же все игроки и жёны – действительно было больно. Он говорил: «Если вы заплатите, то обижусь и всё!» То есть было лучше принять это».
Как Джанашия боролся с весом? У них был отдельный стол. В шутку называли «стол для тех, кому за 100». У нас был длинный стол – нам приносили мясо. А им только зелень. Мы резали стейки, аппетитно чавкали, а они смотрели на нас и думали: «Вот козлы», — рассказал Сычёв в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
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