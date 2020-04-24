Александр Кокорин: хочу перейти в «Рому»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал об интересе к себе со стороны других клубов.

«Из «Локо» со мной никто не связывался. Есть люди, которые находятся в Италии от меня. Они в курсе всего, есть большой интерес от трёх клубов. Если всё правда, то может быть очень интересно. Все три клуба — топовые клубы для меня. «Ювентуса» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я в «Рому» хочу, она есть в этом списке», — сказал Кокорин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

В нынешнем сезоне Александр сыграл в составе «Сочи» в 4 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что хочет видеть Кокорина в своей команде.