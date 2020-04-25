В АПЛ планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах

Английская Премьер-лига может провести оставшиеся матчи сезона-2019/2020 на одобренных стадионах при закрытых трибунах, сообщает The Times.
По информации источника, руководство лиги обсуждает вариант с проведением встреч на ограниченном количестве стадионов, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, а также снизить нагрузку на медицинский персонал и полицию. Ранее сообщалось, что ряд клубов английской Премьер-лиги настаивают на досрочном завершении сезона.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово перенесли и отменили практически все спортивные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.
- 25 апреля 2020
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