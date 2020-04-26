«Ювентус» может расторгнуть контракт с Игуаином, который не вышел на связь с клубом

Туринский «Ювентус» может разорвать контракт с нападающим Гонсало Игуаином, который своевременно не вышел на связь с руководством клуба, сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttosport.



32-летний Игуаин уехал в Аргентину на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, чтобы быть рядом с больной раком матерью Нэнси. «Ювентус» потребовал у находящихся за границей игроков вернуться в Италию, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона. Однако аргентинец принял решение остаться в родной стране и не связался с клубом, чем вызвал недовольство руководства «Ювентуса».

Туринский клуб уже связался с ответ от Алексом Сандро и Данило, которые также покинули Италию в связи с эпидемией коронавируса. Оба игрока уже запланировали возвращение в Турин, по прибытии им придётся провести ещё две недели в самоизоляции.

Ранее сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее трансферное окно может расстаться с несколькими футболистами, в числе которых Игуаин.