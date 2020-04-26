Чемпионат Украины может возобновиться в середине июня

Чемпионат Украины может возобновиться 13-14 июня, утверждает Metaratings.

Такой вариант возможен при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации в стране. Оставшиеся девять туров могут быть доиграны до 10 июля. В этом случае будет возможность без сокращений доиграть Кубок Украины, в котором не сыграны матчи четвертьфинальной стадии.

Перед возобновлением чемпионата клубы получат не менее двух недель для подготовки к возобновлению матчей. Если после 31 мая соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или будет держаться в рамках 5%, командам будет разрешено заниматься в полноценных составах без ограничений.

В настоящее время чемпионат Украины приостановлен. После 23 туров лидером турнира является донецкий «Шахтёр», который набрал 59 очков. Второе место занимает луганская «Заря» (46), третье — киевское «Динамо» (46).