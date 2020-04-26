Чемпионат Украины может возобновиться в середине июня

Чемпионат Украины может возобновиться 13-14 июня, утверждает Metaratings.
Такой вариант возможен при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации в стране. Оставшиеся девять туров могут быть доиграны до 10 июля. В этом случае будет возможность без сокращений доиграть Кубок Украины, в котором не сыграны матчи четвертьфинальной стадии.
Перед возобновлением чемпионата клубы получат не менее двух недель для подготовки к возобновлению матчей. Если после 31 мая соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или будет держаться в рамках 5%, командам будет разрешено заниматься в полноценных составах без ограничений.
В настоящее время чемпионат Украины приостановлен. После 23 туров лидером турнира является донецкий «Шахтёр», который набрал 59 очков. Второе место занимает луганская «Заря» (46), третье — киевское «Динамо» (46).
- 26 апреля 2020
-
20:08
-
19:51
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:16
-
18:55
-
18:48
-
18:34
-
18:27
-
18:06
-
18:05
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:18
-
16:57
-
16:53
-
16:25
-
16:03
-
15:55
-
15:41
-
15:37
-
15:13
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:58
-
13:19
-
13:12