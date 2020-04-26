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Неймар сыграл на пианино песню All of Me

Неймар сыграл на пианино песню All of Me
Футбол / Франция 0

Бразильский нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он играет на пианино.

Форвард исполнил известную песню Джона Ледженда All of Me.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что Неймар готов на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в «Барселону». «Пари-Сен Жермен», в свою очередь, готов предложить новый контракт бразильскому нападающему с годовой зарплатой в размере € 38 млн.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради возвращения в «Барселону»
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