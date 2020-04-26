Рикарду Куарежма заявил о желании вернуться в «Порту»

Португальский нападающий «Касымпаши» Рикарду Куарежма признался, что после истечения контракта хочет вернуться в «Порту».
«Порту» есть «Порту». Трудно объяснить любовь к клубу. Но переход в «Порту» — лучшее решение в жизни, которое я принимал. Если бы я мог оказаться в «Порту» и если бы бог помог мне появиться на поле, я был бы счастлив.
Хотел бы вернуться в «Порту». Мой контракт истекает в конце сезона, возможно, я буду свободен. У меня должна была состояться встреча с представителями клуба, но в нынешней ситуации её провести невозможно", — цитирует Куарежму O Jogo.
Куарежма стал футболистом «Касымпаши» в августе. Контракт с 35-летним футболист был подписан по схеме «1+1».
Предыдущие четыре сезона Куарежма выступал в составе «Бешикташа», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке. Также португалец выступал за «Порту», «Аль-Ахли», «Челси», «Интер», «Барселону» и «Спортинг».
Напомним, что в составе итальянского «Интера» в сезоне-2009/2010 Куарежма стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Португалии Рикарду выиграл чемпионат Европы — 2016.
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