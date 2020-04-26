Иммобиле: в «Севилье» я понял, что Эмери ничего не понимает

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, ранее выступавший за «Севилью», подверг критике бывшего главного тренера севильского клуба Унаи Эмери.

«Я чувствовал себя некомфортно в „Севилье“, мне редко давали шанс. Я хотел уйти в январе, но Эмери попросил меня остаться в команде. Я вышел на поле, забил два гола, но затем он посадил меня на лавку. Тогда я понял, что Эмери ничего не понимает.

Я хотел играть в «Лацио» любой ценой. Я сразу почувствовал себя великолепно, мне понравились команда и тренер. Здесь я не совершил ту же ошибку, что и в Дортмунде. Там я чувствовал ответственность, а в Риме предпочёл не думать об этом", — приводит слова Иммобиле El Desmarque.

Иммобиле выступал за «Севилью» в первой половине сезона-2015/2016, провёл за клуб 15 матчей и забил 4 гола.