Экс-вратарь «Спартака»: шутили над Дзюбой после отставки Эмери: «Ну что, слил тренера?»

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Чернышук поделился воспоминаниями об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера московского клуба.
«После «Барселоны» был матч с «Динамо» (1:5) – тот самый, когда сняли Эмери. Про тренеришку Дзюба уже на выходе со стадиона сказал, а в раздевалке после матча было непонятное состояние.
Эмери стоял очень бледный, пришли Карпин с Асхабадзе и довольно буднично объявили: «Результаты команды не устраивают. Руководство приняло решение сместить главного тренера. Спасибо за работу».
Эмери стоял, понурив голову, и не знал, куда деть взгляд. Когда услышал решение руководства, покачал головой (типа «окей, согласен») и быстро вышел. Мне было его жалко: Эмери мне очень импонировал, он реально выкладывался и отдавал всего себя в «Спартаке».
Над Дзюбой потом шутили на первых тренировках после отставки: «Ну что, слил тренера?» – приводит слова Чернышука Sports.ru.
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