С 4 мая в Италии официально разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – командные

В Италии официально ослабили карантинные меры в стране. Теперь с 4 мая игрокам разрешены индивидуальные тренировки, а с 18 – командные, об этом сообщил Премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее 2 метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил социального дистанцирования.

Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.

Касательно возобновления чемпионата – в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны скрупулезно защищать здоровье наших подопечных», – сказал премьер-министр», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Среди других мер, следует отметить, разрешение на похороны с 4 мая, открытие магазинов с 18 мая, с 1 июня в стране начнут свою работу бары и рестораны, а в сентябре на учёбу вернутся учащиеся школ и студенты. В стране будет установлена фиксированная цена на маски, а ключевым будет являться социальное дистанцирование.

По данным на 26 апреля, в Италии выявлено 197 тыс. случаев заражения, что является третьим показателем в мире. Зарегистрировано более 23 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 64 тыс. человек. За последние дни суточный прирост составляет примерно 2 тыс. заражённых людей в день.