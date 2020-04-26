Роберто Манчини: мне надоело сидеть дома

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, в сезоне-2017/2018 тренировавший петербургский «Зенит», рассказал, как проводит время на карантине, связанном с эпидемией коронавируса и чрезвычайным положением, введённым у него на родине.
«Честно говоря, сидеть дома мне уже надоело. Давайте смотреть правде в глаза, это становится невыносимым, более 60 дней взаперти — это сумасшествие. Но я стараюсь занимать себя. Утром тренируюсь, а днём дышу воздухом на террасе, если позволяет погода», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.
Также тренер поделился мнением о возобновлении матчей Серии А.
«С точки зрения сборной, отказ от продолжения чемпионата — наше эгоистичное преимущество. Большое количество матчей будет тяжёлым для игроков, а недостаток отдыха летом может привести к травмам. Но футболисты очень хотят вернуться на поле, поэтому я надеюсь, это скоро случится», — сказал Манчини.
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