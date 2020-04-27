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Судья финала ЧМ-1990: Марадона матерился во время гимна и назвал меня вором

Судья финала ЧМ-1990: Марадона матерился во время гимна и назвал меня вором
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший арбитр Эдгардо Кодесаль, обслуживавший финальный матч чемпионата мира 1990 года между сборными ФРГ и Аргентины, рассказал о поведении легенды южноамериканской команды и на тот момент её лидера Диего Марадоны.

«Я мог удалить Марадону ещё до того, как матч начался. Он вовсю матерился во время гимна. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на содержании у ФИФА. Я видел, как Марадона творил на поле выдающиеся вещи и как его колено опухло из-за жёстких подкатов. Как игрок он был лучшим, но как человек он был неприятным и одним из худших, кого мне доводилось встречать», — цитирует Кодесаля The Sun со ссылкой на Tirando Paredes.

В ходе финала ЧМ-1990 в составе аргентинцев были удалены два футболиста. Судьбу матча решил пенальти, назначенный в их ворота в концовке. Немцы забили и одержали победу со счётом 1:0.

Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994
Без него Аргентина вылетела с мундиаля. Сам Диего утверждал, что его подставил врач.
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