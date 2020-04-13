Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994

В мировом футболе, пожалуй, нет более противоречивой фигуры, чем Диего Марадона. Величие аргентинца шло рука об руку с его скандальностью: Диего не раз попадался на допинге, но упрямо возвращался в футбол. Возвращался, чтобы доказать всему миру, а прежде всего себе самому, что он может играть. Просто дайте Диего мяч, и он сделает то, что умеет лучше всего на свете.

Последний сезон в «Наполи» стал настоящим кошмаром. Диего сидел на кокаине и даже не скрывал этого. В марте 1991 года он провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на 15 месяцев. Через три недели Марадону поймали на хранении кокаина и дали условный срок. Когда закончилась дисквалификация, Диего отправился в «Севилью», но и тут его ждал провал – 29 матчей, всего 6 голов и старая травма колена, из-за которой ему пришлось играть на уколах. В 33 года Диего вернулся на родину, где его принял «Ньюэллс Олд Бойс».

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Марадона отлично дебютировал. За первым матчем Диего с трибун наблюдал юный Месси

На открытую тренировку, посвящённую переходу Диего в «Ньюэллс», пришли посмотреть 40 тысяч человек. В конце занятия игроки красно-чёрных подхватили Марадону и принялись качать его на руках. Диего в новом клубе сразу же получил «десятку» и капитанскую повязку.



Главным кайфом для Диего всё-таки был футбол (по крайней мере тогда). Домашний стадион «Ньюэллса» трещал по швам, когда Марадона дебютировал за клуб. Диего, обвешанный украшениями, был спокоен: жевал жвачку, давал интервью прямо на поле и много улыбался. За неделю до первого матча он скинул 11 килограммов – всё благодаря китайской диете. Таким поджарым Диего не был даже на ЧМ-1990.

«Во сне я до сих пор бегу за Марадоной». История лучшего гола ХХ века Аргентинец обвёл полкоманды и забил. Повторить «гол столетия» смог только Месси.

Марадона выглядел свежим: охотно бегал и всячески искал мяч, а затем шёл в дриблинг или раздавал тонкие передачи, после которых грех было не забить. Аргентинские защитники охотились на Диего, не стесняясь жёстких приёмов. Никаких поблажек из-за статуса и звёздного имени. Каждому успешному действию Марадоны, будь то удар или точный пас, «Эль Колосо дель Парке» аплодировал чуть ли не стоя. Где-то на трибуне был и юный Месси, который пришёл на матч вместе с отцом и дядей. Тогда Лео было шесть лет, а уже через два года он окажется в молодёжке красно-чёрных.



Несмотря на весь запал Диего, «Ньюэллс» проиграл «Индепендьенте» со счётом 1:3. Спустя пару матчей Марадона получил травму, из-за которой пропустил три месяца: «Моё тело больше не могло выдерживать те нагрузки, которые были для меня нормой в 25-26 лет. Я бежал за мячом и почувствовал, что что-то не так. Мне сказали, что я порвал икроножную мышцу».

Расстрелял журналистов из пневматической винтовки. Они пришли взять интервью

Марадона восстанавливался после травмы с большим трудом: к январю он начал тренироваться, но получил рецидив и потерял ещё месяц. Мечта рушилась на глазах, ведь Диего хотел попасть на четвёртый для него мундиаль. В феврале истекал контракт с «Ньюэллсом», Марадона рисковал остаться без клуба. И всё это – за четыре месяца до ЧМ-1994!

Как только появилась информация, что Диего может покинуть «Ньюэллс», к его дому потянулись журналисты. Марадона гостей не ждал, поэтому и не пустил их к себе. Журналистов становилось всё больше, самые наглые пытались влезть в дом через окно. «По-хорошему они не понимали, поэтому мне пришлось сделать то, чем я не горжусь», — вспоминал Диего впоследствии.



Он достал пневматическую винтовку и принялся расстреливать толпу журналистов, которая скопилась во дворе его дома. С ним были двое друзей, которые тоже приняли участие в обстреле. Кому-то из репортёров прилетело по голове, но тяжёлых травм удалось избежать. На следующий день Марадона улетел отдыхать, а по возвращении его вызвали в суд. Диего хотели дать четыре года тюрьмы, но адвокат вытянул дело – два года условно.



Маурисио Почеттино, игравший вместе с Диего в «Ньюэллсе», вспомнил день, когда это случилось: «Мы жили с Диего в одном номере на базе. Вечером он уехал. Я думал, что он вернётся к утру, как это часто бывало. Он не вернулся, поэтому я пошёл на завтрак один. Меня спрашивали «Где Диего?». Я отвечал, что не знаю. Уже в обед по телевизору говорили, что Марадона обстрелял журналистов в Буэнос-Айресе! В 400 километрах от Росарио!»

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Даже без клуба Марадону взяли на ЧМ-1994. Он был лучшим на поле, но попался на допинге

За четыре месяца до стрельбы по журналистам Диего вернулся в сборную, за которую не играл с 1990 года. Карлос Билардо, который привёл Аргентину к победе на ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990, покинул команду. На смену Билардо пришёл Альфио Басиле, который сначала не вызывал Марадону. При нём сборная играла крайне неудачно: разгром от колумбийцев 5:0 и второе место в отборочной группе к ЧМ-1994.



Аргентине пришлось играть в плей-офф против сборной Австралии. Перед важнейшими матчами Басиле официально заявил, что хочет вернуть Диего в сборную. В первой игре с австралийцами Марадона оформил голевую передачу. Матч завершился вничью 1:1, в ответной встрече Аргентина выиграла 1:0 и получила путёвку на ЧМ-1994.

Даже когда Марадона остался без клуба, он продолжал тренироваться со сборной. На свой четвёртый мундиаль 34-летний Диего поехал с капитанской повязкой. Как позже заявил сам Марадона, таким чистым он не был никогда в своей жизни: «Перед турниром я ничего не принимал, тренировался и соблюдал диету. Я понимал, что это мои последние матчи за сборную».



Первым соперником Аргентины на ЧМ-1994 стала сборная Греции. «Альбиселесте» прошлись катком по грекам – победа 4:0, один из голов забил Марадона. Получив передачу от Редондо, Диего оказался на линии штрафной, откуда чётко пробил в самую девятку. Во втором матче Аргентина переиграла Нигерию, а Марадона вновь отличился: разыгрывая штрафной, Диего всем своим видом показывал, что не стоит торопиться, а сам взял да и отдал передачу на Клаудио Каниджу. Нигерийцы не ожидали, что мяч будет разыгран так быстро. Каниджа ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний угол. Этот мяч оказался победным в матче.

Сразу после игры с Нигерией за Марадоной пришли допинг-офицеры – именно на него пал выбор для проверки. Диего был уверен, что сделано это было с подачи ФИФА. Перед последним матчем Аргентины в группе объявили, что тест Марадоны показал наличие эфедрина. Весь мир переживал, узнав эту новость. Диего отстранили от матчей ЧМ-1994, без него сборная вылетела с турнира, уступив Румынии в 1/8 финала. Марадона вновь получил дисквалификацию (снова 15 месяцев), после чего, казалось, завершит карьеру, но в 1995 году он вернулся в футбол. Получилось не очень удачно: за три года в «Боке Хуниорс» Диего провёл всего 30 матчей, в которых забил 7 голов.

В 37 лет Марадона окончательно повесил бутсы на гвоздь, так и оставив вопрос всей футбольной общественности – как закончился бы ЧМ-1994, не будь того проваленного допинг-теста? Сам Диего, казалось, был готов свернуть горы. Да и вся сборная пошла бы за ним! После проигранного матча с Болгарией к Марадоне подошёл Фернандо Редондо и сказал: «Я искал тебя весь матч! Я искал тебя на поле, но не мог найти».



Но как попал эфедрин в организм? Диего клялся, что не принимал допинг. По его мнению, виноват был Даниэль Черрини – один из тех, кто следил за его здоровьем в последние годы карьеры. Эфедрин мог попасть в организм Диего через лекарства, которые выписывал ему Черрини. На некоторые вопросы, к сожалению, нет ответа. Всё, что в наших силах, так это решить – любить Марадону или ненавидеть.

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