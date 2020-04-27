Войцех Щенсны рассказал, как выкурил сигарету в раздевалке «Арсенала»

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щенсны, ныне выступающий за туринский «Ювентус», рассказал об инциденте с курением, который произошёл после матча английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:2) 1 января 2015 года.

После встречи со «святыми» польский футболист играл за «канониров» только в Кубке Англии, а потом покинул клуб.

«В то время я постоянно курил, и Арсен Венгер знал об этом очень хорошо. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалках, и я это тоже знал. Из-за эмоций после финального свистка я решил выкурить одну сигарету. Команда всё ещё была внутри. Я пошёл в угол душевой, чтобы спрятаться.

Кто-то заметил меня и доложил об этом боссу. Через несколько дней я встретился с ним. Арсен спросил меня, правда ли это, я сказал «да». Он оштрафовал меня, и на этом история закончилась. Потом Венгер предупредил меня, что некоторое время я не буду проходить в состав.

Я ожидал вернуться через несколько недель, но Давид Оспина отлично провёл свои матчи. У меня было два варианта: остаться и бороться за место в составе или пойти в аренду и доказать, что я по-прежнему лучший голкипер в клубе», — приводит слова Щенсны Goal со ссылкой на подкаст Arsenal Nation.