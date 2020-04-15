Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Венгер против Фергюсона — главный футбольный конфликт в XXI веке по версии FourFourTwo

Венгер против Фергюсона — главный футбольный конфликт в XXI веке по версии FourFourTwo
Футбол / Англия 0

Портал FourFourTwo представил рейтинг из 50 самых ярких футбольных конфликтов за последние 20 лет.

Первое место в списке заняло противостояние экс главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в начале прошлого десятилетия. В тройку также вошла стычка Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года и конфликт Мауро Икарди и Макси Лопеса из-за Ванды Нары, ушедшей от второго игрока к первому.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци
3. Мауро Икарди и Макси Лопес
4. Рой Кин и Мик Маккарти
5. Николя Анелька и Раймон Доменек
6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг
7. Рой Кин и Патрик Виейра
8. Болельщики «Ньюкасла» и Майк Эшли
9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью
10. Карим Бензема и Дидье Дешам

Места в первой десятке не нашлось таким противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – «Реал», Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуринью и «Манчестер Сити» – УЕФА.

«В «Арсенале» нам делали инъекции». Райт рассказал, как Венгер выводил игроков на пик
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020