Венгер против Фергюсона — главный футбольный конфликт в XXI веке по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo представил рейтинг из 50 самых ярких футбольных конфликтов за последние 20 лет.
Первое место в списке заняло противостояние экс главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в начале прошлого десятилетия. В тройку также вошла стычка Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года и конфликт Мауро Икарди и Макси Лопеса из-за Ванды Нары, ушедшей от второго игрока к первому.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци
3. Мауро Икарди и Макси Лопес
4. Рой Кин и Мик Маккарти
5. Николя Анелька и Раймон Доменек
6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг
7. Рой Кин и Патрик Виейра
8. Болельщики «Ньюкасла» и Майк Эшли
9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью
10. Карим Бензема и Дидье Дешам
Места в первой десятке не нашлось таким противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – «Реал», Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуринью и «Манчестер Сити» – УЕФА.
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