Венгер против Фергюсона — главный футбольный конфликт в XXI веке по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo представил рейтинг из 50 самых ярких футбольных конфликтов за последние 20 лет.



Первое место в списке заняло противостояние экс главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в начале прошлого десятилетия. В тройку также вошла стычка Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года и конфликт Мауро Икарди и Макси Лопеса из-за Ванды Нары, ушедшей от второго игрока к первому.



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци

3. Мауро Икарди и Макси Лопес

4. Рой Кин и Мик Маккарти

5. Николя Анелька и Раймон Доменек

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг

7. Рой Кин и Патрик Виейра

8. Болельщики «Ньюкасла» и Майк Эшли

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью

10. Карим Бензема и Дидье Дешам



Места в первой десятке не нашлось таким противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – «Реал», Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуринью и «Манчестер Сити» – УЕФА.

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