Е. Фролов: моментов, когда президент говорит одно, а в жизни всё по-другому, — их миллиард

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о выступлениях президента России Владимира Путина.



«Моментов, когда президент говорит по телевизору одно, а в жизни всё по-другому, – их миллиард. И к вопросу о лидере. В футболе, если ты лидер, тебя вся команда слушается и уважает, старается всё выполнить: если капитан сказал — надо сделать. Это закон, ты по-другому поступить не можешь.



А здесь, когда президент России, национальный лидер, говорит, что надо сделать так-то и так-то, а по факту ничего этого не делают, – либо он никакой не лидер, либо его просто не уважают. Либо он просто так всё это говорит по телевизору», — сказал Фролов в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

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