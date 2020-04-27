Е. Фролов: моментов, когда президент говорит одно, а в жизни всё по-другому, — их миллиард
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о выступлениях президента России Владимира Путина.
«Моментов, когда президент говорит по телевизору одно, а в жизни всё по-другому, – их миллиард. И к вопросу о лидере. В футболе, если ты лидер, тебя вся команда слушается и уважает, старается всё выполнить: если капитан сказал — надо сделать. Это закон, ты по-другому поступить не можешь.
А здесь, когда президент России, национальный лидер, говорит, что надо сделать так-то и так-то, а по факту ничего этого не делают, – либо он никакой не лидер, либо его просто не уважают. Либо он просто так всё это говорит по телевизору», — сказал Фролов в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.
Футболист Фролов: правительству наплевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила
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