Фролов: Соловьёв — мудрый человек. Но его работа — говорить не всегда то, что он думает

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как относится к телеведущему Владимиру Соловьёву.



«Мне доводилось пересекаться с Соловьёвым. На самом деле это правда очень умный, мудрый, талантливый человек, очень интересный, с которым можно поговорить на абсолютно разные темы. Но работа у него такая – по телевизору говорить не всегда то, что он думает, а возможно, то, что ему говорят. Работа у него — обсуждать Украину, когда в своей стране очень много всего.



У нас очень много своих проблем, но на федеральных каналах их не будут обсуждать – никто и никогда. Потому что, извините, как можно кусать лапу, которая тебя кормит? Постоянные обсуждения Украины меня не бесят – просто я понимаю, что людей уводят от настоящих проблем», — сказал Фролов в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

Фролов: Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьёз