Хохлов: альтернативы Путину пока не вижу. Для меня Навальный ею не является

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе правительства России, а также признался, что не видит альтернативы нынешнему президенту страны Владимиру Путину.



«К нынешней власти отношусь нормально. Конечно, вопросы к государству есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю. Есть ли у нас альтернатива Путину? Пока не вижу.



Главная проблема — коррупция. Может, мы и на правильном пути, но по истории мы уступаем. Смотрю ли Навального? Да, что-то мне нравится, что-то нет. Представляю ли его во главе страны? Нет. Для меня это не альтернатива Путину», — приводит слова Хохлова Sport24.

Фролов: Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьёз