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Хохлов: альтернативы Путину пока не вижу. Для меня Навальный ею не является

Хохлов: альтернативы Путину пока не вижу. Для меня
Хохлов: альтернативы Путину пока не вижу. Для меня Навальный ею не является
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе правительства России, а также признался, что не видит альтернативы нынешнему президенту страны Владимиру Путину.

«К нынешней власти отношусь нормально. Конечно, вопросы к государству есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю. Есть ли у нас альтернатива Путину? Пока не вижу.

Главная проблема — коррупция. Может, мы и на правильном пути, но по истории мы уступаем. Смотрю ли Навального? Да, что-то мне нравится, что-то нет. Представляю ли его во главе страны? Нет. Для меня это не альтернатива Путину», — приводит слова Хохлова Sport24.

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