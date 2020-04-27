Хохлов: альтернативы Путину пока не вижу. Для меня Навальный ею не является
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе правительства России, а также признался, что не видит альтернативы нынешнему президенту страны Владимиру Путину.
«К нынешней власти отношусь нормально. Конечно, вопросы к государству есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю. Есть ли у нас альтернатива Путину? Пока не вижу.
Главная проблема — коррупция. Может, мы и на правильном пути, но по истории мы уступаем. Смотрю ли Навального? Да, что-то мне нравится, что-то нет. Представляю ли его во главе страны? Нет. Для меня это не альтернатива Путину», — приводит слова Хохлова Sport24.
Фролов: Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьёз
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