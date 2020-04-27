Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в четвёртый раз

Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что в 2019 году бразильский нападающий Вагнер Лав мог снова стать «армейцем».

«Я точно знаю, что в прошлом году он мог ещё раз вернуться. Свободным агентом. В четвёртый раз! Но ЦСКА не стал этого делать. Думаю, что и правильно. Всему своё время, уходя — уходи. В 2013-м Вагнер после победы в Суперкубке у «Зенита» — это была его прощальная ария — за хорошие деньги уехал в Китай. Помог клубу заработать. И себя не обидел», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004-2009, 2010-2012, 2013. В настоящее время 35-летний форвард выступает за бразильский клуб «Коринтианс».

Ранее Вагнер продемонстрировал тренировку на гидробайке в домашних условиях.