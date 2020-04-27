24-летний вратарь молодёжной сборной Англии завершил карьеру из-за психологических проблем

Вратарь Тед Смит, выступавший за молодёжную сборную Англии, объявил о завершении профессиональной карьеры в 24 года.



«Это не моё. Это было не то, что мне нравилось. Да, мне нравится играть и тренироваться, но когда дело доходит до давления в матче — это чересчур для меня. Я думал обо всём и принял решение.



Сам думаешь, что бросаешь работу, о которой мечтает каждый. Это непростая задача. После матчей я сразу заходил в социальные сети и читал комментарии. В 90% случаев не было ничего, но если после плохой игры я натыкался на два-три комментария с критикой, я их запоминал. Я думал об этом неделями. Вместо того чтобы концентрироваться на положительных сторонах, я держал в голове один негатив.



Футболом, матчами нужно наслаждаться. Я пытался это делать. Я так старался втянуться в игру, наслаждаясь этим, но не смог. Я перепробовал всё. Во мне зародился страх перед игрой, который теперь преследует меня.



Я общался со спортивным психологом. В такой ситуации могут оказаться и другие люди. Не знаю, сколько спортсменов испытывают аналогичные эмоции прямо сейчас. Я надеюсь, что то, что я скажу, поможет другим осознать, что в жизни есть нечто большее, чем страх перед матчами», — приводит слова Смита The Telegraph.