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Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн рассказал, как переболел коронавирусом

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн рассказал, как переболел коронавирусом
Футбол / Германия 0

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн рассказал о том, как переболел коронавирусной инфекцией.

«В середине марта меня мучил кашель и лёгкая лихорадка на протяжении полутора дней. После двух недель карантина меня объявили здоровым. Заболевание протекало легче, чем грипп. Но люди, которые находятся в группе риска, должны быть осторожны. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией», — приводит слова Леманна Bild.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 208 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 888 тыс. человек.

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