Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн рассказал, как переболел коронавирусом

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн рассказал о том, как переболел коронавирусной инфекцией.
«В середине марта меня мучил кашель и лёгкая лихорадка на протяжении полутора дней. После двух недель карантина меня объявили здоровым. Заболевание протекало легче, чем грипп. Но люди, которые находятся в группе риска, должны быть осторожны. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией», — приводит слова Леманна Bild.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 208 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 888 тыс. человек.
- 28 апреля 2020
-
01:22
-
00:56
-
00:35
-
00:31
-
00:07
- 27 апреля 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:29
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:52
-
21:31
-
21:27
-
21:07
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:05
-
19:48
-
19:43
-
19:36
-
19:31
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:46
-
18:29
-
18:26
-
18:16