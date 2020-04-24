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Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Футбол / Германия 0

Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.

1. Игрокам будет запрещено прикасаться к маскам во время матчей.

2. Маска не должны сползать с лица в игровых ситуациях.

3. Каждые 15 минут встреча будет прерываться, чтобы предоставить футболистам возможность сделать передышку и заменить маски.

4. Во время перерывов игроки должны соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 метра.

5. Арбитры смогут наказывать футболистов за ненужный контакт. Например, за объятия после забитого мяча.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что футбольный сезон в стране может возобновиться уже 9 мая, но матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

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