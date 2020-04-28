«Понос слов от запора мыслей». Агент — о словах футболистов на тему политики

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал интервью с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, в котором тот раскритиковал правительство России. Позже самарский клуб принял решение наказать игрока.

«Понятно, что в «Крыльях Советов» сначала напугались, написали на сайте, что оштрафуют игрока, потом строчку про штраф убрали. Я считаю, что Фролову надо было быть поаккуратнее в высказываниях. Всё же самарский клуб — бюджетная команда. Понятно, что многие ополчились на Фролова: он же тоже получает деньги от властей.

Тут журналист его поймал, а Фролов парень искренний — что думал, то сказал. Нет же такого, что «Крылья Советов» — бюджетная команда, а значит, в ней должны играть только футболисты «Единой России», а не партии ЛДПР, к примеру. Все футболисты — люди медийные. Но у кого-то чуть выше интеллект, у кого-то чуть ниже», — приводит слова агента телекомпания «Новый век».

Сафонов поделился мнением также о политических высказываниях голкипера «Уфы» Александра Беленова и форварда «Сочи» Александра Кокорина.

«Иногда такие высказывания можно охарактеризовать так: понос слов от запора мыслей. Понятно, что при любой власти есть плюсы и минусы. Тем более сейчас, когда весь народ напуган и встревожен. Негатив копится, люди в семьях на карантине с ума сходят. Бывает, что некоторые ссут против ветра. Беленов говорит, что на пенсию не проживёшь. Но для этого тебя мать воспитала, значит, ты ей помогай. Думаю, ему зарплата позволяет матери помочь», — сказал Алексей.