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Рамос: Испании есть чему поучиться у Китая в борьбе с коронавирусом

Рамос: Испании есть чему поучиться у Китая в борьбе с коронавирусом
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что Испании нужно использовать опыт Китая в борьбе с пандемией коронавируса.

«Нам есть чему поучиться у Китая, они сильно пострадали, но теперь вышли вперёд. Мы должны помочь нашим героям — медицинским работникам. Мы много боролись, но это ещё не конец. Мы не должны забывать о работниках здравоохранения и людях, которые жили с этой болезнью или потеряли близких. Проблема коронавируса по-прежнему является серьёзной. Мы должны соблюдать правила карантина, чтобы покончить с этим вирусом и дать ученым время найти вакцину", — приводит слова Рамоса Marca.

В настоящее время в Испании коронавирусом заразились более 232 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 23 800 человек.

Рамос: сейчас я сильнее, чем был до карантина
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