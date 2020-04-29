Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения
Планы возобновления розыгрыша чемпионата Германии 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
По данным источника, не исключён вариант, при котором Германия вновь усилит карантинные меры. В связи с этим Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона, который был запланирован на 9 мая.
Ранее немецкая полиция выступила против возобновления сезона в Бундеслиге.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.
Ранее «Боруссия» возобновила тренировки.
Ватцке: Бундеслига не будет существовать в нынешнем виде, если сезон вскоре не возобновят
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