Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения

Планы возобновления розыгрыша чемпионата Германии 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.

По данным источника, не исключён вариант, при котором Германия вновь усилит карантинные меры. В связи с этим Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона, который был запланирован на 9 мая.

Ранее немецкая полиция выступила против возобновления сезона в Бундеслиге.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.

Ранее «Боруссия» возобновила тренировки.