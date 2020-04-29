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Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным

Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказалс
Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в очередной раз прошёл положительный тест на коронавирус, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, тест игрока на коронавирусную инфекцию в четвёртый раз за последние шесть недель показал положительный результат. В марте Дибала объявил, что он и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.

Теперь футболисту придётся пройти более интенсивное лечение, поскольку в мае «Ювентус» планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.

У Дибалы и его девушки снова выявлен коронавирус
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