Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в очередной раз прошёл положительный тест на коронавирус, сообщает El Chiringuito.
По данным источника, тест игрока на коронавирусную инфекцию в четвёртый раз за последние шесть недель показал положительный результат. В марте Дибала объявил, что он и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.
Теперь футболисту придётся пройти более интенсивное лечение, поскольку в мае «Ювентус» планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.
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