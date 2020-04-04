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У Дибалы и его девушки снова выявлен коронавирус

У Дибалы и его девушки снова выявлен коронавирус
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини всё ещё заражены коронавирусом, который впервые у них был обнаружен 21 марта.

Несколько дней назад анализы Дибалы и его возлюбленной на коронавирус оказались отрицательными, однако новое тестирование дало положительный результат. Теперь они снова вынуждены изолироваться в своём доме.

«21 марта мы прошли первый тест, и он был положительным. Три дня назад мы снова сдали анализы, которые оказались отрицательными. Мы прошли и третье тестирование — оно дало положительный результат. У нас всё ещё есть коронавирус. Не знаю, как это работает и почему сначала анализы показали одно, а потом другое», — приводит слова Орианы Mundo Deportivo.

Сабатини считает, что она и Пауло заразились после того, как коронавирус обнаружили у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, но с тех пор прошло уже больше 15 дней.

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