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Габулов: «Олимп» подал документы на выступление и в ПФЛ, и в ФНЛ. Мы готовы к повышению

Габулов: «Олимп» подал документы на выступление и в ПФЛ, и в ФНЛ. Мы готовы к повышению
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Председатель совета директоров московского «Олимпа» Владимир Габулов высказался о потенциальной отмене оставшейся части нынешнего сезона. По итогам 16 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице ПФЛ.

«Скрывать нечего, нынешняя ситуация — форс-мажорная. ПФЛ, вероятно, будет остановлена. Это очень необычно и для спортсменов, и для тренеров, и для руководителей с болельщиками.

«Олимп» готовился ко всему – и к продолжению чемпионата ПФЛ, и к завершению сезона. Мы, конечно, хотели, чтобы розыгрыш ПФЛ продолжился, настраивались на успешный финиш. Тем более клуб провёл серьёзную подготовку зимой и планировал побороться за повышение. Но мы примем любую позицию РФС.

Официального решения ещё нет – пока говорят, что ПФЛ и ФНЛ, скорее всего, не будут доиграны. Понимаем, что продолжение этих первенств для многих клубов экономически невыгодно, а для РФС организовать 11 матчей за месяц сложно. Это станет большой нагрузкой для футболистов. Главное – это здоровье.

Сейчас все профессиональные клубы подают документы на лицензирование на следующий сезон. Мы подали на выступление и в ПФЛ, и в ФНЛ – теоретические шансы выйти туда были. Посмотрим, по каким критериям будут формироваться лиги на будущий сезон. Ждём решения РФС. Спортивные амбиции выступать в ФНЛ у «Олимпа» есть, финансовые возможности — тоже. Мы к повышению готовы», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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