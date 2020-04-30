«Чего стесняешься, обезьяна!» Андронов рассказал о случае с Алиевым в киевском «Динамо»

Комментатор Алексей Андронов рассказал об истории, после которой экс-полузащитник Александр Алиев покинул киевское «Динамо».
«В принципе, про Газзаева и Алиева историй можно рассказать много. Я был уверен, что из этого союза ничего не получится, о чём честно сказал и одному, и другому на первом предсезонном сборе в Австрии. Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел выпускать эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50 процентов от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.
Игравший тогда в «Динамо» нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошёл к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошёл на своё место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками «Чего стесняешься, обезьяна, возьми ещё!». Когда он пришёл поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное.
Сказать, что Газзаев был в шоке, не сказать ничего. Поэтому, например, меня в поведении Алиева не может удивить вообще ничто. Кстати, оставшись тогда без «кента», свой лучший сезон в карьере провёл Артём Милевский», — написал Андронов в своём телеграм-канале.
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