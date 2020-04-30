«Лион»: оставляем за собой право обжаловать решение Лиги 1 о завершении сезона

Французский «Лион» опубликовал официальное заявление по поводу досрочного завершения сезона Лиги 1.
«Лион» уже предлагал альтернативное решение, которое позволило бы завершить чемпионат в соответствии с предложением УЕФА. Решение предлагало проведение плей-офф и сокращённый календарь. Эта формула могла бы заинтересовать вещателей, которым не хватает контента, а также букмекеров и других участников футбольной индустрии.
Принимая во внимание сегодняшнее решение французской Лиги 1, «Лион» оставляет за собой право обжаловать это решение и потребовать возмещения убытков. Ущерб клубу составляет несколько десятков миллионов евро», — говорится в заявлении клуба.
Вместе с тем лионский клуб поздравил «ПСЖ» с чемпионством.
«Лион» завершил сезон на седьмом месте и впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках, если не победит в Лиге чемпионов. Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс незадолго до объявления о досрочном завершении чемпионата страны предлагал доиграть французское первенство по системе плей-офф.
- 30 апреля 2020
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