«Пусть обращаются в суд». Министр спорта Франции — о несогласии клубов с итогами сезона

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню ответила на недовольство ряда клубов чемпионата Франции с решением досрочно завершить футбольный сезон в стране.

«Если они хотят обратиться в суд, пусть обращаются. В такой ситуации будут довольные и недовольные. Я призываю всех к солидарности и ответственности. Я призываю богатых и более состоятельных, чтобы они не были придирчивы. Мы должны также думать о других и об обществе. Каждый должен уметь принять свои потери», — приводит слова Марасиняню RMC Sport.

В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».