Малкольм Баду: «Торпедо» или «Ротор» могли бы выступать во второй Бундеслиге

Немецкий полузащитник «Спартака» Малкольм Баду, который выступает за «Спартак-2», сравнил ФНЛ со второй и третьей немецкими лигами.

«Я не рассчитывал, что перейду в «Спартак» и сразу начну играть за первую команду. Олег Кононов больше рассчитывал на российских футболистов. Также существует лимит на легионеров.



Уровень ФНЛ? Три-четыре команды из ФНЛ, например московское «Торпедо» или волгоградский «Ротор», могли бы играть во второй Бундеслиге. Если сранивать с Германией, ФНЛ по уровню где-то между третьей и региональной лигами.



Назначение Тедеско? Я думаю, это хорошо, что сейчас команду тренирует иностранный специалист, а не российский. Конечно, у меня есть преимущество – я понимаю его указания быстрее, но есть ощущение, что Тедеско говорит на всех языках, не только на немецком. Он может давать указания на испанском или итальянском.



Попадание в основу? Я буду усердно над этим работать. В тренерском штабе говорят, что мне пока нужно поиграть во второй команде, найти свой ритм. Конечно, я постараюсь зарекомендовать себя, это моя цель», — приводит слова Баду Fussballeck.