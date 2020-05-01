Тимощук: у Адвоката были сомнения перед матчем с «Баварией», он советовался со мной

Тренер и бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как команда настраивалась на ответный матч 1/2 финала Кубка УЕФА сезоне-2007/2008 с «Баварией» (4:0).



«Из-за потерь двух основных игроков Адвокат подумывал о том, чтобы в ответной игре изменить привычную схему. Ведь 1:1 в Мюнхене позволяли сыграть дома 0:0. По этому поводу у главного тренера были сомнения, и он советовался со мной как с капитаном. Я донёс эту мысль до ребят. В итоге решили — бояться нечего, мы уверены в себе, и не стоит отходить от своего стиля, от той атакующей игры, которую показывали на протяжении всего турнира. И от расстановки, к которой привыкла команда. Пусть даже есть потери. В итоге Дик к нам прислушался.



Почти не праздновали второй гол? Мы же понимали — это «Бавария». Она в любой момент может вернуться в игру. И потом, не зря говорят: 2:0 — самый опасный счёт. Надо было продолжать играть в свой футбол, от которого «Зенит» не отступал и при этом переигрывал соперника. Так что сжали зубы и продолжили играть очень сосредоточенно. А вот после 3:0, когда Витя Файзулин забил, правда полегче стало.



В перерыве Адвокат, как обычно, сделал замечания по игре. Обсудили какие-то вещи. А потом, когда оставалось минут пять до конца перерыва, очень активно разговаривали друг с другом, подбадривали себя», — приводит слова Тимощука сайт телеканала «Матч ТВ».

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