Орлов назвал самый памятный момент разгромной победы «Зенита» в матче с «Баварией»

Комментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о разгромной победе «Зенита» в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА с «Баварией» в 2008 году. Тогда сине-бело-голубые разгромили мюнхенцев в Санкт-Петербурге со счётом 4:0.
«Самый памятный момент? Как Костя Зырянов Лусио обыграл. Заложил такой финт, что бразилец в другую сторону улетел. Показал влево, а сам вправо ушёл. Лусио попался на этот финт, Костя спокойно развернулся под правую ногу и забил. Настолько технично всё было исполнено!
Я сейчас смотрю на нынешних полузащитников – скорости в футболе, наверное, возросли. Но таких технарей нет, чтобы с мячом работали, как Зырянов, Широков, Файзулин… Про Аршавина и не говорю», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате».
- 1 мая 2020
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