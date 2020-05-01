ПФЛ: возобновление соревнований является затруднительным

Профессиональная футбольная лига провела совещание в режиме видеоконференции, в ходе которого был рассмотрен вопрос о возможности возобновления матчей сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба турнира.

«При рассмотрении данного вопроса учитывались следующие факторы: отсутствие у футбольных клубов возможности в текущий и ближайший периоды проводить тренировочные и соревновательные мероприятия команд на спортивных объектах в городе и регионе; существующая неопределённость по срокам возобновления соревнований; возникновение дополнительных организационных и финансовых издержек футбольных клубов при продлении периода приостановки соревнований на июнь 2020 года.

Ранее футбольными клубами ПФЛ в ходе видеоконференций в апреле 2020 года было отмечено, что для проведения оставшихся игр в соответствии с регламентом и календарём соревнований необходим период 1,5 календарных месяца, также дополнительно потребуется период от трёх недель для тренировочных занятий команды после длительного вынужденного простоя.

С учётом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным. Совет и администрация лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении нынешнего сезона, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза», — говорится в сообщении ПФЛ.