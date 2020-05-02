Моуринью: если доиграем сезон, это будет хорошо для каждого из нас, для футбола и для АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, как проводит время на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса, а также поделился мнением о возобновлении сезона в английской Премьер-лиге.



«Честно говоря, сейчас смотрю больше футбола, чем когда-либо. Анализирую матчи, узнаю много нового о других командах и тренерах. Скучаю по футболку, по нашему миру, но мы должны быть терпеливыми и осторожными. Эта борьба касается каждого из нас. Каждый должен сыграть свою роль.



Что касается возобновления сезона, если проведём оставшиеся девять матчей, это будет хорошо для каждого из нас, для футбола и английской Премьер-лиги. Это был бы хороший знак. Играть без зрителей? Мне нравится думать, что футбол никогда не бывает за закрытыми дверями, потому что есть телевизионные камеры и, как следствие, миллионы смогут посмотреть матч. Если выйдем играть на пустой стадион, он никогда таковым не будет», — приводит слова Моуринью Marca.

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