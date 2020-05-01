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Жозе Моуринью: мой «Реал» покончил с доминированием «Барселоны» наилучшим способом

Жозе Моуринью: мой «Реал» покончил с доминированием «Барселоны» наилучшим способом
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм Хотспур», рассказал о соперничестве с каталонской «Барселоной» в Испании.

«Мы покончили с доминированием «Барселоны» наилучшим из возможных способов. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой в Европе. Мы делали очень взрывные, быстрые и прямые перемещения к воротам, у нас были практически неудержимые связки», — приводит слова Моуринью Marca.

Жозе возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португальский специалист стал чемпионом испанской Примеры (2012), выиграл Кубок Испании (2011), а также завоевал Суперкубок Испании (2012).

После ухода из «Реала» Моуринью вернулся в «Челси», где работал до 2015 года.

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