Жозе Моуринью: мой «Реал» покончил с доминированием «Барселоны» наилучшим способом
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм Хотспур», рассказал о соперничестве с каталонской «Барселоной» в Испании.
«Мы покончили с доминированием «Барселоны» наилучшим из возможных способов. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой в Европе. Мы делали очень взрывные, быстрые и прямые перемещения к воротам, у нас были практически неудержимые связки», — приводит слова Моуринью Marca.
Жозе возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португальский специалист стал чемпионом испанской Примеры (2012), выиграл Кубок Испании (2011), а также завоевал Суперкубок Испании (2012).
После ухода из «Реала» Моуринью вернулся в «Челси», где работал до 2015 года.
Стоичков: кто-то придумал, что в «Барселоне» Моуринью был переводчиком. Это заблуждение
Читайте также
- 1 мая 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:53
-
22:31
-
22:28
-
22:09
-
21:54
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:08
-
19:56
-
19:44
-
19:44
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:42
-
17:29
-
17:21
-
17:14
Партнерский контент