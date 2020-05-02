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Агуэро: большинство футболистов боятся начинать играть – у них есть семья и дети

Агуэро: большинство футболистов боятся начинать играть – у них есть семья и дети
Футбол / Англия 0

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал об отношении к возможному возобновлению футбольного сезона.

«Большинство футболистов попросту боятся начинать играть — у них семьи и дети. Никто не хочет рисковать. Когда всё же игры начнутся, думаю, всё будет проходить очень напряжённо. Нужно будет очень осторожничать Если с кем-то что-то произойдёт, появятся вопросы типа «а что вообще происходит?». Это пугает. Все знают, есть много заражённых людей, у которых нет симптомов. Пугает, что можно заразиться, но не знать об этом», — сказал Агуэро в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, практически все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. На момент установления паузы «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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