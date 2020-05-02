Геркус — о Фролове: пока ты футболист, не стоит говорить на политические темы

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию вокруг вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал правительство России.

«Факт, что вратарь затронул политические темы, второстепенен. Имеет человек какую-то позицию – пусть имеет, у нас всё-таки свободная страна, каждый может высказывать альтернативное мнение. Но совершенно другой момент — Фролов является сотрудником футбольного клуба. А основная тема для футбольного клуба – разговор о футболе. Превращать беседу в полемическую площадку, наверное, неправильно.

Парень должен был согласовать с пресс-службой, можно ли на эти темы повыступать. Ему стоило ответить — лучше не надо, это не наша миссия, не нужно и начинать. Ведь мы приветствуем болельщиков с любыми политическими взглядами, нам важно, чтобы они футбол любили. Такой должна быть политика: любишь футбол или не любишь. А не «за коммунистов ты или за «Единую Россию».

Хочет игрок высказаться? Пусть делает это не как представитель клуба. Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. Поймите правильно, это не цензура. Просто человек нанимается в развлекательную компанию и отпугивает часть клиентов тем, что выражает несогласие с их политической позицией", — цитирует Геркуса «Спорт день за днём».

Фролов выступил с критикой в адрес правительства России. Депутат Государственной думы Николай Валуев его осудил, после чего политик Алексей Навальный заступился за футболиста.