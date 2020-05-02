«Приятные воспоминания». Черчесов опубликовал фото с победного матча в Кубке Польши

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе в финале Кубка Польши с варшавской «Легией».

«Приятные воспоминания четырёхлетней давности: завоевали с «Легией» Кубок Польши, обыграв в титульном матче «Лех» со счетом 1:0», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме», выложив несколько фотографий с матча.

2 мая 2016 года «Легия» выиграла первый трофей под руководством российского специалиста Станислава Черчесова. В финальном матче Кубка Польши клуб из Варшавы победил «Лех» из Познани (1:0). «Легия» выиграла Кубок Польши в рекордный, 18-й раз. Кроме того, команда из Варшавы победила в этом турнире во второй раз подряд.

Черчесов тренировал польский клуб в 2015–2016 годах, после чего стал главным тренером сборной России.