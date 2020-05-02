«Моя команда должна быть как хамелеон». Кучук высказался о поражении минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук прокомментировал домашнее поражение в матче со «Слуцком» (1:2).

«Менять можно всё что угодно. Важно для начала не сломать. Отшлифовать то, что было. И уже потом начинать менять. Мы пытаемся менять на тренировке, во время тренировки. Ребята молодцы, быстро схватывают. Но какое-то время нам всё равно понадобится. Кроме того, команда должна меняться во время игры. Моя команда должна быть как хамелеон.

Очень плотно играл соперник. Нужно понимать, куда ты выходишь, зачем ты выходишь. Первый тайм получалось. Если посчитаете количество ударов, то всё встанет на свои места. Во второй половине мы немножко отошли от игры, начали суетиться. Но ничего, пройдёт немножко времени, перестанем суетиться», — цитирует Кучука «Прессбол».

Кучук возглавил «Динамо» 22 апреля. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь», «Ростов». Последним клубом Кучука был львовский «Рух».