Футболист «Карпат» извинился перед украинцами за фото с изображением Ленина

Полузащитник «Карпат» Алексей Хахлёв извинился перед украинцами за фотографию с красным флагом, на котором был изображён Владимир Ленин.
Футболист поздравил бабушку с днём рождения, опубликовав в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию, где они держали этот флаг. Позже футболист удалил публикацию.
Фото: https://www.instagram.com/alexykhakhlev/
«Я вырос в украинской семье, с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции.
Проживая за границей, всегда отстаивал её честь и достоинство, никогда не давал её унижать в моём присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию.
Для меня Крым – это Украина. Война на востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации», — написал Хахлёв в «Инстаграме».
- 3 мая 2020
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